20 yıl aradan sonra ilk şenlik

Belediye Başkanı Turgay Şirin İncir Şenliğinin meyvecilik diyarı olarak nitelendirdiği Turgutlu’nun tanıtımı noktasında önemine değinerek, tüm Turgutlu halkını şenliğe davet etti.

Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Dalbahçe Mahalle Muhtarlığı, Turgutlu Ziraat Odası Başkanlığı ve Dalbahçe Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı’nın işbirliği ile meyvecilik diyarı Turgutlu’da 20 yıl aradan sonra İncir Şenliği düzenleniyor. Şenliğe dair çalışmalar devam ederken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de düzenleme komitesi içerisinde yer alan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Çallı, Dallbahçe Mahallesi Muhtarı Sabit Özdemir, Ziraat Mühendisi Bülent Fidan ile bir araya geldi. Ziyarete Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Askingil de eşlik etti. Kurumlar arası güzel bir işbirliğinin yaşandığını ifade eden Başkan Şirin, “Mahallemizde yetişen incire dair pek çok şeyim dile getirildiği şenliğimizde güzel bir atmosfer oluşturacağımıza inanıyor, tüm halkımızı Dalbahçe Mahallemizde gerçekleştirecek olduğumuz İncir Şenliği’ne davet ediyorum” dedi.

Başkan Şirin, saygı duruşu, İstiklal Marşı, protokol konuşmaları ile başlayacak olan şenliğin halk oyunları gösterileri, incir türkülerinin okunması, İncir Araştırma Enstitüsü temsilcisinin incir ile ilgili sunumu ile devam edeceğini belirterek şenliğin incir yarışması ödül töreni sona ereceğini açıkladı.