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16 Ağustos 2018 15:57

200 dolarını bozdurana indirimli otobüs bileti

Manisa’da bir yolcu taşıma firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vererek, 200 dolarını bozdurup makbuzunu getiren yolculara, tüm seferleri için yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

200 dolarını bozdurana indirimli otobüs bileti

16 Ağustos 2018 15:57


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası esnafın düzenlediği çeşitli dolar bozdurma kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Manisa’nın en eski yolcu taşıma firmalarından olan Salihli Güven Turizm, 200 dolarını bozdurup makbuzunu getiren yolculara tüm seferleri için yüzde 50 indirimli bilet sağlayacak.


"Bizler her zaman devletimizin yanındayız” diyen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Manav, “Firma olarak ister İzmir, ister İstanbul, isterse Antalya’ya gidecek olan yolcularımız, 200 dolarını döviz bürosu veya bankadan bozdurup makbuzunu getirdiği taktir de tüm seferler için yüzde 50 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Ülkemize karşı yapılan saldırıların farkındayız. Ülke olarak bu saldırıların da üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımızın dolar bozdurun çağrısına biz de destek veriyoruz. Türk milleti olarak devletimizin yanındayız. Gün siyaset yapma değil, gün birlik ve beraberlik günüdür. Farkındalık oluşturup, ülkemize sahip çıkmak için bu kampanyaya destek verdik” dedi.


Manav, ayrıca yerli malına sahip çıkmak adına bundan böyle tüm seferlerde yolculara, yerli malı ürünleri ikram edeceklerini de söyledi.




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