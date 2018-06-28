2017-2018 amatör futbol sezonu sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliği ile illerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, İl Hakem Kurulları, Sağlık İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmaları ile gerçekleştirilen U11 Ligi’nde oynanan müsabakalarda Salihlispor birinci olurken, Turgutlu Egelispor ikinci, Murat Germenspor üçüncü, Gençordu ise dördüncü oldu. U12 Ligi’nde ise Murat Germenspor birinci olurken, Akhisar Yıldırımspor ikinci, Salihlispor üçüncü, Turgutlu Ege Gençlikspor dördüncü oldu. U13 Ligi’nde gruplarında birinci olan Murat Germenspor, Manisaspor, Salihlispor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Turgutluspor, Soma Zaferspor ve Akhisarspor’a da kupa ve madalyaları verildi.

“Tüm takımlar şampiyondur”

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, törende yaptığı konuşmada, “İlimizde 2017-2018 Amatör Futbol sezonunda 12 farklı kategori ve yaş grubunda 122 Futbol kulübümüz 1466 müsabaka ile faaliyet göstermişlerdir. 2008 doğumlulardan daha büyük yaş grubuna göre yaklaşık 6500 lisanslı futbolcunun yer aldığı müsabakalarda hedefimiz, daha çok müsabaka ile daha çok çocuk ve gencimize spor yaptırmak. Bu anlamda sezon kapanışını gerçekleştirdiğimiz Sekiz Eylül Stadı’nda oynanan U11 ve U12 yaş gruplarında yer alan tüm takımlar benim gönlümde şampiyondur. Bugünün kaybedeni yok, kazananı ise Manisa futbolu ve Türk futboludur. Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak, bizlere destek veren Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca müsabakalara katılan tüm kulüplerimizi, futbolcuları, futbola hizmet eden kurum ve kuruluşları, hakemleri ve görevlileri kutluyor, yeni sezon için futbolun tüm paydaşlarına şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.