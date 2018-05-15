22 adet av tüfeğiyle birlikte yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Selendi İlçe Jandarma Komutanlığının takibe aldığı 58 yaşındaki F.Y. isimli şahsın Havaoğlu Mahallesindeki demirci atölyesinde ruhsatsız ve kaçak olarak silah tamiri yaptığının belirlemesinin ardından jandarma tarafından sabah saatlerinde operasyon yapıldı. F.Y.’ye ait işyeri evine yapılan operasyonda toplam 22 adet çeşitli markalarda av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda av fişeği ele geçirildi.

Silahlara el konulurken F.Y. isimli şahıs Selendi İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan F.Y. silah ticareti yapmadığını, silahların kendisine tamir için getirildiğini belirtmesi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Silahların ruhsatsız olup olmadığı araştırılıyor.