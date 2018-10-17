25 milyonluk tesiste çalışmalar devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisi hamlesi ile Gediz ve Bakırçay havzalarını koruma altına alıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir merkezde ekonomik ömrünü tamamlamış olan atıksu arıtma tesisinin yerine, 25 milyon TL yatırım yapılan yeni tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, tesisin çevre duvarı, tesis içerisinin kollektör hattı imalatı, idari ve blower binalarının betonarme imalatları tamamlandı. Tesisin trafo binasında da betonarme imalatlar yapılıyor.

Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Mevcut atıksu arıtma tesisi günümüz şartlarına uygun olmadığı ve ihtiyaçları karşılamadığı için Alaşehir ilçemizin atıksularının arıtılması için yeni bir tesise ihtiyaç duyuldu. İdaremizce 25 milyon TL yatırım bedeli ile ilçemize modern bir tesis kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yapımına başladığımız tesisteki çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizde atıksu kaynaklı çevre kirliliğini önlemek için büyük bir adım atmış olacağız. Hayırlı olsun” dedi.