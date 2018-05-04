28 yıllık başkan seçime tek liste girecek

Olağan Genel Kurulu 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 93 odanın ve 48 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğu MESOB’un Başkanlığını 28 yıldır devam ettiren Hasan Geriter’in tek liste gireceği seçimde 681 üye oy kullanacak.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde 28 yıldır başkanlık görevini yürüten ve aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hasan Geriter, seçime tek listeyle girecek. 93 oda, 48 bin esnaf ve sanatkarın üye olduğu birliğin genel kurul seçiminde 681 üye oy kullanacak.

İlk defa bir seçime tek listeyle girecek olan ve geçtiğimiz günlerde Manisa’daki oda başkanlarının açık desteği alan MESOB Başkanı Hasan Geriter, 6 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurula bütün esnaf ve sanatkarı davet etti. Geriter, “Tüm esnaf ve sanatkarımızı 6 Mayıs’ta yapacağımız genel kurulumuza bekliyorum. Aynı huzur, aynı birliktelik, esnaf ve sanatkara güç verecek bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsatları iyi değerlendirmek zorundayız. Bu genel kurul bizim şahsımızın değil, 50 bin esnafı temsil eden sizlerin genel kuruludur. Aynı heyecan ve aynı şevkle beraber olarak coşkulu bir şekilde davet ediyorum. Eğer bu birlikteliği korursak daha farklı sorunların üstesinden gelebilme gücüne sahip oluruz” dedi.

1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında MESOB’a bağlı 93 odada seçim yapılırken, 18 oda başkanı görevini devretmişti.