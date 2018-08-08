3 araç birbirine girdi: 1’i ağır 4 yaralı

Ağır yaralı Ekrem Hancı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Kadir Güzel idaresindeki 43 KD 683 plakalı araç, aynı yönde seyretmekte olan Ekrem Hancı (69) yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ekrem Hancı yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı aracın orta refüjleri aşarak karşı şeride geçmesi sonucu, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan İhsan Tülek idaresindeki AB 223YJ plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 45 ZZ 212 plakalı araç sürücüsü Ekrem Hancı sıkıştığı araçtan Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ve 112 acil servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkartılarak, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazaya karışan AB 223YJ plakalı araçta bulunan Kübra Tülek (15), Semra Tülek (20) ve Seyhan Tülek (44) 112 acil servis ekipleri ile Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası, Ankara İzmir D300 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.