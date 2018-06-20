354 çocuk hem eğlenecek, hem de yüzme öğrenecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Atatürk Spor Salonunda 5-15 yaş aralığında 354 öğrencinin katılımıyla başlayan kursta kursiyerler hem eğlenecek hem yüzmeyi öğrenecek. 4 hafta sürecek olan ve uzman eğitmenler tarafından verilecek yüzme kursunda öğrenciler yaz ayını eğlenceli değerlendirecek.

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarının çocukların eğitimine pozitif yönde katkı sağladığını, spora teşvik ettiğini ya yaz ayını iyi değerlendirdiğini ifade eden öğrenci velileri, yüzme kursu nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.