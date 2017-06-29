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29 Haziran 2017 12:35

38 yıldır dinmeyen acı

Manisa’da 38 yıl önce 29 yaşında genç bir eczacı iken öldürülen Neşe Gülersoy mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

38 yıldır dinmeyen acı

29 Haziran 2017 12:35


29. Bölge Manisa Eczacı Odası tarafından 27 Haziran 1979 tarihinde eczanesinde öldürülen Neşe Gülersoy’un Çatal mezarlığındaki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.


Törene CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Burçin Kurtuluş, İzmir ve Manisa’dan eczacılar ile CHP’liler katıldı.


Anma töreninde konuşan 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Burçin Kurtuluş, “Kısacık ömrüne neler sığdırdığına bakınca kaybımızın ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlıyoruz. Çağdaş, demokrat, kalbi insan sevgisi ile dolu, içten, samimi, adı gibi neşeli olan Neşe Gülersoy, siyasi olarak farklı görüşte olduğu eczacı Cemil Çöllü’nün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyle kınama yazısını kaleme alırken eczanesinde vurularak öldürüldü. Manisa’da eczanelerde yaşanan sorunlar karşısında dönemin oda başkanı Işık Boyacıgiller ile birlikte kooperatifçilik hareketini başlattı. Neşe Gülersoy ve 30 arkadaşı Manisa’da ilk ilaç temin ve tevzi kooperatifini kurdular. Bugünlerimize büyük katkısı olan yarınlarımız için umut olan kooperatiflerimiz için kendilerini minnetle anıyoruz. Mesleki birlikteliğin, örgütlülüğün önemini, bilincini bizlere aşılayan, yolumuza ışık tutan Neşe Ablamızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.” dedi.




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