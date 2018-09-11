4 bin çocuk Manisa Büyükşehir'in yaz okulunda spor yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un, Manisalı gençlerin hizmetkarı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu yıl 4 bin çocuğun yaz spor okullarına kayıt yaptırdığını söyledi.

Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde sporun ve sporcunun gelişimi için yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler yetiştirmek için büyükşehir belediyespor bünyesinde her yıl yaz spor okulları düzenliyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okulları Tarık Almış Spor Salonu'nda düzenlenen görkemli törenle sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşma yaptı. Sporun çocuklar üzerinde sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik faydalarının oldukça fazla olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Göreve geldiğimizde oldukça kısıtlı imkanlarda spor yapmaya çalışan çocuklarımız ve gençlerimiz için başlattığımız tesisleşme hamlesinin bugün meyvelerini alıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bugün artık çocuklarımız modern tesislerde, alanlarında deneyimli antrenörler gözetiminde spor yapma fırsatı buluyorlar. Bu çocuklarımız spor yaparak kendine olan özgüvenlerini geliştirmelerinin yanında, arkadaşlık duygularını da pekiştiriyorlar. Bu filizler yarın Manisa'mızın, ülkemizin başarılı birer sporcuları olarak karşımıza çıkacaklardır. Bundan birkaç yıl sonra inşallah bu çocuklarımız başarıdan başarıya koşarken, ‘Cengiz Ergün Başkanımızdan Allah razı olsun' derlerse, bu bizim göğsümüzde şeref madalyası olarak ömrümüzün sonuna kadar bizlerin ışığı olur” dedi.

“Manisa'yı spor şehri yapacağız”

Manisa Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen tesis çalışmalarından bahseden Başkan Ergün, “Mümin Özkasap Spor Tesisleri, Halil Onultmak Spor Tesisleri, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri, Necmi Temizel Spor Tesisleri, Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi ya sıfırdan inşa ettik, ya da mevcut olup atıl durumda kalan tesisleri hizmete kazandırdık. Bunları biliyorsunuz. Salon sporları için de boş durmadık. Manisa merkezde Tarık Almış Spor Salonu, Salihli'de Atatürk Spor Salonu ve Turgutlu'da Nurgül Fidan Spor Salonu projelerimizi içerisinde olimpik yüzme havuzlarıyla gençlerimizin hizmetine kazandırdık. Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde sporcu gençlerimizin konaklaması için 54 tane yatak kapasiteli tesisin yapımında artık ince işlerde de bitme aşamasına yaklaştık. Yakın zamanda bu çalışmamızı tamamlayarak, ilçelerimizden, köylerimizden gelerek U16-17-19 takımlarımızda hizmet verecek olan sporcu çocuklarımızı orada barındırabileceğiz. Aynı şekilde Tevfik Lav Spor Tesislerini de yeni bir projeyle sıfırdan yeniliyoruz. Nizami futbol sahasından salon sporlarının yapılacağı idman salonu ve yatakhaneleriyle komple bir tesis olacak. Turgutlu ilçemizde yapmayı planladığımız Ovacık Gençlik Kamp Merkezi'ni de inşallah hayata geçirirsek, Manisa'yı tam anlamıyla bir spor şehri yapmış olacağız” diye konuştu.

4 bin çocuk kayıt yaptırdı

Yapılan yatırımlar sayesinde 200 çocuğun geldiği Manisa Büyükşehir Belediyespor yaz spor okullarına bu yıl 4 bin çocuğun kayıt yaptırdığını dile getiren Başkan Ergün, “Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında çocuklarımız spor eğitimi aldı. Başta siz değerli velilerimiz ve çocuklarımız olmak üzere, emek veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan ve yönetimi ile tüm emektar hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında çocuklara da seslenen Başkan Ergün, “Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu en iyi şekilde öğrendiğinizi umuyorum. Önümüzdeki hafta okullar açılacak ve hepiniz okullarınıza başlayacaksınız. Her zaman birlik ve beraberliğin önemini bilin. Vatanınızı, bayrağınızı ve ülkenizi sevin. Sizler geleceğimizin teminatı, ülkemizin ve cumhuriyetimizin koruyucularısınız. Bunu her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurun ve öğretmenlerinizin, anne-babalarınızın sözünden çıkmayın. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, hepinize öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, parlak zihinler ve geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirme çabası içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak için her zaman onların yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yalnızca bir futbol kulübü olduğunu sanan ya da siyasi olarak böyle düşünenler bugün buradaki bu güzel tabloyu görmeli. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bir spor kulübüdür ve Manisalıların hizmetindedir. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisalı gençlerin hizmetkarıdır bu böyle biline. Bu duygularla hepinize Manisa Büyükşehir Belediyespor yaz okullarını tercih etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Burada görev yapan tüm hocalarımıza, emek veren temizlikçisine kadar tüm personelimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor başkan ve yönetimini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki sporcuları ödüllendirdi. Çocuklara yaz spor okulları sertifikalarını dağıtan Başkan Ergün, kendisine yoğun ilgi gösteren çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli daire başkanları ve başkan danışmanları ile aileler katıldı.