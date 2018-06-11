4 liranın altına düşen üzüm bugün 7 liranın üzerinde

AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı tarafından Evrenli Mahallesi Orman İşletme Tesislerinde düzenlenen iftar programına AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Üzüm Komisyonu Başkanı İsmail Bilen, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Sencer Türkmen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Alaşehir ilçe başkanı Murat Aktürk ve partililer katıldı.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, "Ülkemiz son günlerde zor durumlardan geçiyor. Bu dönemde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Bizleri asla bölmelerine izin vermeyelim. Bulunduğumuz coğrafyada egemen güçler, bölgemizi sömürmek ve kendi çıkarları için bölgemizi ateşe atmak için çekinmiyorlar. Bizler daha çok çalışarak, birlik ve beraberlik içerisinde olursak, bunlara fırsat vermeyiz" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Sizlerden 24 Haziran sabahı elinizi vicdanınıza koyarak sandığa gitmenizi istiyorum. 15 Temmuz akşamı sivil halkımıza sıkılan kurşunları aklımıza getirelim. Ona göre oyumuzu kullanalım" diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Üzüm Komisyonu Başkanı İsmail Bilen üzüm fiyatlarının 7 lira 30 kuruşa kadar yükseldiğini söyledi. Bilen 24 Haziran’da yapılacak seçimde destek beklediklerini belirterek, "Bu sene tarım sektörüne ayırdığımız para 16 milyar, yani eski parayla 16 katrilyon Lira. Devletimiz 2003 yılına göre tam üç kat büyümüş, 2003 yılında fert başına 3 bin dolar olan milli gelir, 11 bin dolara çıktı. 2023 yılında da dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girmeye aday bir ülke. Mecliste üzüm komisyonu kuruldu. Ben de o komisyonun başkanı oldum. Orada çok güzel hizmetlere imza attık. Müstahsili, art niyetli tüccara, ihracatçıya tek başına mücadelede yalnız bırakmadık. Toprak Mahsulleri Ofisini devreye sokarak, çiftçinin mağduriyetini engelledik. Önümüzdeki yılda bu hususta çabalarımız devam edecek. Müstahsilin ürününden daha çok faydalanmasını ve daha yüksek bedellerle satmasını temin etmek noktasında sizinle beraber olacağız. Bugün geldiğimde üzümün fiyatını sordum ve 7 lira 30 kuruşa kadar çıktığını öğrendim. Hatırlarsınız 3 lira 20 kuruşa kadar gerilemiş üzüm bugün 7 lira 30 kuruş oldu. Bu AK Parti sayesinde oldu. Bu Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Bu Binali Bey sayesinde oldu. Önümüzdeki yılda daha iyi olacak inşallah. bir şans sağlanacak" diye konuştu.