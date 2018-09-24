40 yıllık traktör tamircisi yılın ahisi seçildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Ahilik Kültürü Haftası'nın 13'üncüsü düzenlenen törenle kutlandı. Törende Yılın Ahi Beratı ödülü ise 40 yıllık traktör tamircisi Sinan Çerkezoğlu'na verildi.

Oda hizmet binası önünde düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Yüksel Hisar yaptı. Hisar, “Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Çalışma hayatının yanı sıra sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlayan Ahi Teşkilatları, barışta devletine eğitimli asker hazırlamış, onların her türlü savaş teçhizatını üretmiştir. Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan, Türk milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahilik zenginliğe karşı değildir. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak bir ahlak kuralıdır. Halkın sırtından geçinenlere, bir köşeye çekilip miskin miskin oturanlara karşıdır” şeklinde konuştu.

Tüm ustaların Ahilik haftasını kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise şunları söyledi: “Salihli yapılan çalışmalarla kabuğunu kıran bir şehir haline geldi. Bugün yönünü hem eğitime, hem sanayiye, hem de sağlığa çevirmiş güzel bir kent havasına büründü. Bundan sonrada Salihli daha iyisine layık bir kent. Ustalarımız ve Salihli halkımız rahat olsun, bundan sonra daha güzel günler bizleri bekliyor."

Konuşmaların ardından Yılın Ahi Beratı ödülü 40 yıllık traktör tamircisi Sinan Çerkezoğlu verilirken, yılın kadın girişimcisi ödülü Selma Erçakır'a, yılın kalfası ödülü Murat Pekkara'ya ve yılın çırağı ödülü ise Furkan Çakan'a takdim edildi. Törende ayrıca ustalara hizmet şeref belgeleri de verildi.

Geleneksel hale getirilen Ahilik Kültürü Haftası'nın 13'üncüsü yemek programı ile son bulurken, programa Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ünveren, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık ile esnaf odası başkanları ve davetliler katıldı.