40 yıllık ustadan bıçak bileme önerileri

1951 yılında babası tarafından açılan iş yerinde 10 yaşından bu yana çalışan bıçak ustası Ahmet Sakarya, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak biletmek isteyenlerin arttığını söyledi. Meslek hayatında 40 senesini dolduran Ahmet Sakarya, Kurban Bayramı yaklaşınca vatandaşın her önüne gelene bıçak bilettiğini aktaran Sakarya, uzman olmayan kişiler tarafından yapılan bileme işleminin hem kişiye hem de bıçağa büyük zarar verebileceğini ifade etti. Sakarya, "Bıçak her taşta bilenmez. Balta bilenen taşta makas, bıçak bilenirse bıçağın kromu gider. Kromu giden bıçak ilk başlangıçta iyi kesiyor gibi gelir ancak bir dahaki bilenmesinde bıçağın ağzı döner ve bilenmez, eski kesinliğini, parlaklığını kaybeder. Bıçak 3 farklı işlemle bilenir. Önce ağız kısmı bileme taşından geçirilir, sonra özel kumdan yapılmış taşından geçirilir, ardından bıçağın parlamasını ve bilenen ağzın çapaklarını temizleyen taştan geçirilir öyle kullanılır. Ucuza bıçak bileteceğim diye vatandaş satırını, bıçağını mahvediyor" dedi.

Kurban Bayramı’nda sağlıklı bıçak kullanılması için bıçak bileme işlemlerinin de son günlere bırakılmamasının önemli olduğunu söyleyen Sakarya, “Kurban Bayramı dolayısıyla bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlarımız bu işlemleri son günlere bırakınca, biz esnaf olarak zor durumda kalıyoruz. Daha temiz ve sağlıklı bıçak bileme işlemi emek istiyor. Bunun için de zamana ihtiyacımız oluyor. Vatandaşlarımız bileme işlemlerini son günlere bırakınca bizler sıkışıyoruz ve zor durumda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız Kurban Bayramı yaklaşmadan önce bıçaklarını biletmeye getirirlerse daha temiz ve kaliteli hizmet sunarız” ifadelerini kullandı.