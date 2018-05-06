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06 Mayıs 2018 14:12

45 yıllık 32 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir’in Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 milyon TL yatırımla başladığı ve 45 yıldır değişmeyen 32 kilometrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışmasını tamamlayarak abone bağlantılarına geçti.

45 yıllık 32 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı yenilendi

06 Mayıs 2018 14:12


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı çalışmaları ile yılların sıkıntılarına son veriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nin 45 yıl önce döşenmiş olan kanalizasyon hattı yenilendi. Mahalleye 8 milyon TL yatırımla 32 kilometre uzunluğunda hat döşendi. Belde durumundan mahalleye dönüşen Yeşilyurt’ta abone bağlantılarına geçen ekipler, hattı kısa süre içerisinde faaliyete alacak.


Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Bilgi, mahallelerinde yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, “Çalışmalardan memnunuz. 45 yıllık altyapımız yenilendi. Ben muhtar olarak değil vatandaş olarak söylüyorum. Cengiz Başkanımızdan bütün Manisa memnun. Diğer mahallelerimizi de geziyoruz. Şehir merkezlerinde yapılan çalışmaların aynısı yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e başarılar diliyor, kendisini mahallemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.




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