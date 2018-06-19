5 mahalleye 7 milyonluk alt ve üstyapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal yerleşim bölgelerini 154 Mahalle Projesi sayesinde sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında Kırkağaç’ın 5 mahallesinde yürütülen dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından ilçeye bağlı Bostancı, Çaltıcak, Gebeler, Hamitli ve Söğütalan mahallelerinde 30 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve içme suyu hattı döşendi. Modern ve kullanışlı altyapının ardından mahallelerde yine MASKİ ekiplerince 86 bin metrekarelik kilit parke taş imalatı gerçekleştirilerek tam anlamıyla bir yenilenme sağlandı. MASKİ tarafından 5 mahalleye 7 milyon 100 bin TL yatırım yapıldı.

Mahalleler artık şehir merkezi gibi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 101 Mahalle Projesinin ardından hayata geçirdikleri 154 Mahalle Projesi ile vatandaşlara modern alt ve üstyapı temin ettiklerini belirterek, “Köyden veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin alt ve üst yapılarını günümüz standartlarına uygun hale getiriyoruz. 101 Mahalle Projemiz ile Kırkağaç ilçemizde 5 mahallenin altyapısını yenilemiştik. Şimdi de 154 Mahalle Projemiz ile 5 mahallenin daha alt ve üst yapı dönüşümünü tamamladık. Mahallelerimizde geçici kabul işlemleri yapılmış olup, bir yıl boyunca yaşanabilecek herhangi bir sorun yüklenici firmanın garantisi altındadır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin merkez mahallelerden farkı kalmadı” dedi.