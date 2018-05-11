5. sınıf öğrencisinin yılan robotu kampa damga vurdu

sınıf öğrencisi tarafından tasarlanan ve algıladığı hedeflere saldırma özelliği bulunan yılan robot büyük ilgi gördü.

Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Fatih Projesi Kodlama Kampı 11-13 Mayıs tarihlerinde 30 ilden 120 öğrenci ve 80 öğretmenin katılımıyla Manisa’da açıldı. Öğrenciler tarafından tasarlanan birbirinden ilginç robotlar büyük beğeni topladı. Çanakkale’nin Biga ilçesinden kampa katılan 5. sınıf öğrencisi Nedim Uyan’ın tasarladığı robot kampa gelen ziyaretçilerden ilgi gördü. Yılan şeklindeki robot durduğu yerde hedeflerini arama ve 30 santimetre yakındaki hedeflere saldırma özelliğine sahip. Robot hakkında bilgi veren Uyan, "Bu yılan robotumuz. Kodlamamıza göre 30 santimetre yakınında bir cisim görmezse sağa sola dönerek hedef arıyor. Ama eğer yakınına cisim gelirse saldırıyor" dedi. Uyan, ziyaretçilere robotun çalışması hakkında bilgi verdi.

Kampın ilgi çeken diğer bir robotu ise Manisalı öğrenciler tarafından tasarlandı. Yapay zekaya sahip olmayan ancak kendisine yüklenen yazılım ile İngilizce konuşan ve İstiklal Marşı’nı okuyan robot yaklaşık 2 metre uzunluğunda. Sarhunalı Kodlama Atölyesinde Taha Bartu Ahmet, Batuhan Gencur,Veli Şeker, Melih Özben, Mehmet Kocacenk, Nilay Salun, olmak üzere 6 öğrenci tarafında tasarlanan robot hakkında bilgi veren Bilgisayar Yazılım ve Robotik Öğretmeni Erkan Salı, "Robotumuz 6 ayda tasarlandı. Çocukların kodlamayı öğrenmesi için 6 öğrenciyle beraber benim rehberliğim eşliğinde vitrin mankeni, misineler, gözler için pinpon topu, lego parçaları, sensörler gibi parçalar birleştirilerek yazılım oluşturularak bu robot meydana geldi. Çocukların eğitimine katkı sağlamak, teknolojik düzeyde gelişmelerini sağlamak amacıyla bu robot tasarlandı. Temel mekanik hareketleri yapabiliyor. Kol hareketleri, kafa boyun hareketleri, ağız hareketleri gibi hareketleri yapabiliyor" dedi.

Robotu tasarlayan öğrencilerden Taha Bartu Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte bu robotu tasarladıklarını belirterek robotu 6 ayda tamamladıklarını söyledi. Robotu tasarlayan öğrencilerden Batuhan Gencur ise, "Robotumuz kendisini tanıtabiliyor. Türkçe, İngilizce gibi öğrettiğimiz tüm dillerde konuşabiliyor. İstiklal Marşını da okuyabiliyor. Öğrettiğimiz düzeyde bizlere bilgi veriyor" diye konuştu.