50 derece sıcağın altında tütün hasadı

Aylarca verdikleri zorlu uğraşların sonunda tütün kırımına başlayan çiftçiler aşırı sıcaklara rağmen çalışmaktan şikayet etmezken emeklerinin karşılığını alamamaktan yakındı.

Manisa’nın Selendi İlçesi Eskin Mahallesi sakinleri geçimlerini sağladıkları tütünün hasadına 50 dereceye yaklaşan sıcak havanın altında başladı.

“Sıcaklara katlanıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz”

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Eskin Mahallesinde 50 dereceye yaklaşan Afrika sıcaklarının altında, tütünleri hasat etmeye başlayan çiftçilerden Bilal Civan, “Mahallemizde genelde tütün işiyle uğraşıyoruz. Geçimimizi tütünle sağlamaya çalışıyoruz. Nisan ayında dikimine başlıyoruz, hazirandan sonra ekim ayına kadar kırımına devam ediyoruz. Şimdi 50 dereceye yaklaşan sıcağın altında hasada başladık. Çok zorlu bir uğraş olan tütün işçiliğini tüm zorluğuna rağmen bu sıcaklarda yapıyoruz ama karşılığını bir türlü alamıyoruz. Tütünün durumu da ortada. Bu sene sağanak yağışlar, dolular tütünlere vurdu ve büyük zarar verdi. Eğer dolu olmasaydı şimdiye çoktan kırıma başlamış olacaktık. Bir sene boyunca tütüne bel bağlıyoruz. Çocuklarımızı, gelinlerimizi çalıştırıyoruz, ne sigortalarını yatırabiliyoruz ne de doğru düzgün ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Başka yapacak bir şey olmadığı için tütün yapıyoruz. Her gün gelerek 50 dereceye yaklaşan bu Afrika sıcaklarında çalışıyoruz ama yıl sonunda bu emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Bunu biliyor olmakta bizleri karamsarlığa sürüklüyor. Çocuklarımız çalışmak istemiyor. Şehirlere sigortalı iş bulmaya gitmek istiyorlar ama orada da asgari ücretle geçimlerini sağlayamayacakları için gidemiyorlar. Emeğimizin karşılığını alamasak bile mecbur olduğumuzdan tütün işiyle uğraşmaya devam ediyoruz. Tütünün yanında kiraz yetiştiriciliği de yapmaya başladık ama bu sene kirazın çiçek zamanında don olayları oldu ve kiraz tohum tutmadı. Ondan da bir gelir sağlayamadık bu sene. Kiraz öyle olunca bu sene tütüne bel bağladık ama tütünü de dolu vurdu şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Tütünü de dolu vurduğu için istediğimiz verimi alamadık ama olanın hasadını yaparak masraflarımızı bari karşılamaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“Köylü milletin efendisi mi şimdi?”

Çiftçi Bilal Civan’ın oğlu Taner Civan ise aşırı sıcaklara rağmen mecburiyetten tütün hasadını yaptıklarından bahsederek köyde yaşayan gençlerin durumuna dikkat çekmek istedi. Civan, “Bizler elimizden geldiği kadar okumaya çalışıyoruz, üniversite okuyoruz ama ülkede malum işsizlikten dolayı iş bulamayıp köyümüze geri gelmeye mecbur oluyoruz. Köydeki çiftçinin durumunu da görüyorsunuz, hiçbir sosyal güvencemiz olmadan üç kuruş kazanabilmek amacıyla bu sıcakların altında çalışıyoruz ama verdiğimiz bir senelik emeğin karşılığını tabi ki alamıyoruz. Köydeki bu durumdan kurtulabilmek amacıyla Manisa’ya fabrikalara gidiyoruz çalışmaya ama orada aldığımız asgari ücret ev kirasını ancak karşılayabilecek durumda. Aldığımız asgari ücretle gemimizi sağlayamadığımız için köye geri dönmek zorunda kaldık. Burada tütüncülük yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada her yer tütün herkes tütüncülük yapıyor ama istediğimiz fiyata satamıyoruz. Geçim gerçekten çok zor, hep köylü insanı eziliyor zaten. Ülkemizde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklarda bir çok insan deniz kenarında ve ya yaylalarda serinliğinde gününü gün ederken, biz burada 50 derece sıcağın altında tütün hasadı etmekle, geçim sıkıntısı içinde kıvranmakla uğraşıyoruz. Köylü milletin efendisiymiş önceden. Şimdinin efendileri acaba sahillerde yatanlar mı yoksa bizim gibi bu sıcaklarda tarlada çalışanlar mı?” ifadelerini kullandı.