50 yıllık ulaşım sorununu büyükşehir giderdi

Çeşitli ihtiyaçları için yaklaşık 2 kilometre yürüyen vatandaşların çilesi Manisa Büyükşehir Belediyesi ile sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezde bulunan Bayındırlık Mahallesi’nin yarım asırlık ulaşım sorununu da çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışmayı ve uygulanacak projeyi toplu ulaşım aracına binerek yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bayındırlık Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların Mevlevihane’ye kadar toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerini söyledi. Mustafa Genç’e incelemeleri sırasında Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ersoy Arslan eşlik ederken, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ve Bayındırlık Mahallesi Muhtarı Bedirhan Çiçek de hazır bulundu.

“Yürümek zorunda kalıyorduk”

Bayındırlık Mahallesi Muhtarı Bedirhan Çiçek, mahallenin yarım asırdan fazla bir süredir ulaşım çilesini çektiğini belirterek, gerek ev hanımlarının gerekse de öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından faydalanmak için uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldıklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ise Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile ilk aşamada geçici de olsa ulaşım sorunun çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

“Vatandaşlar 2 kilometrelik yolu yürümeyecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Genç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile Manisa’da başlayan ulaşımda dönüşüm tüm hızıyla Manisa’nın tamamında devam etmektedir. Eskiden mağdur olan vatandaşlarımızın da bu konudaki mağduriyetleri gideriliyor. Bütün halkımız şehir içindeki mahalleler arasındaki ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlıyorlar. Bayındırlık mahallemizde Alaybey Pazaryeri’nden Mevlevihane noktasına kadar yaklaşık 2 kilometrelik yolu pazardan aldıkları alışveriş malzemeleri ile yürüyerek gelmek durumundaydı. Ulaşım Daire Başkanımız ve ekibi, Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek ile bu sorunu konuşarak çözüme kavuşturdular. Yakın zamanda başlayacak olan elektrikli otobüslerin hizmete başlayıncaya kadar Jest marka araçlarımız ile Cumartesi günleri Alaybey Pazarı’ndan alışveriş yapan vatandaşlarımızın aldıkları malzemeler ile birlikte yürümekten kurtardık. Bu işi düşündükleri için Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cumartesi günleri öğle saatinden başlayarak akşam saatine kadar vatandaşlarımızı taşıyacak. Elektrikli otobüslerin hizmete başlamasıyla birlikte her gün vatandaşlarımızı taşımaya başlayacağız. Yarım asırdır fazla bir süredir toplu taşıma araçlarının gelmediği sorunu hep birlikte çözmüş olacağız” dedi.

“Yarım asırlık sorunu çözdüler”

Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek ise konuşmasında, “Yarım asırdan fazla olan bu sorunumuza çözüm buldukları için başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahallemizde bu büyük bir problem, kanayan yara idi. Manisa için de büyük bir sorundu. Manisa’daki vatandaşlarımız buradaki manzaradan mahrum kalmışlar. En azından arabası olmayan vatandaşlarımız artık toplu ulaşım araçları ile buraya gelerek manzarayı izleyecekler” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, yapılan ulaşım master planları kapsamında Bayındırlık Mahallesi’ne toplu ulaşıma aracı vermeyi planladıklarını belirtirken, “Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve muhtarlarımızın bize talepleri olmuştu. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinden muvafakatname almak suretiyle elektrikli otobüsler hizmete başlayana kadar Cumartesi günleri burada ikamet eden vatandaşlarımızın pazaryerine ulaşımlarını sağlamak adına aracımızı temin ettik. Elektrikli otobüslerin hizmete başlamasıyla birlikte düzenli olarak toplu taşıma hizmeti yürüteceğiz mahallemizde” diye konuştu. Muhtarlık Hizmetleri Daire Başkanı Ersoy Arslan ise, “Bayındırlık, Kocatepe ve Gediz Mahallelerini ilgilendiren çok önemli bir icraat bu. Yaklaşık yarım asırdır burada böyle bir uygulama yok. Özellikle Cumartesi pazarında yaşanan mağduriyet vardı. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile çözüm getirildi. Elektrikli otobüslerin hizmete başlamasıyla her gün ulaşım hizmeti verilecek. Muhtarlarımızın her zaman MASKİ ve Büyükşehir olarak yanlarındayız. Ben hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.