500 dolar bozdurana bir tepsi baklava hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek veren Kulalı Halil Öksüz, bayram için hazırladığı baklavalarla kampanyaya katıldı. Döviz kurlarındaki yükselişe tepki göstermek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kula’da da çeşitli kampanyalar devam ediyor.

Kula’da uzun yıllardır kendi evinde ailesiyle birlikte sipariş üzerine yöresel Kula su böreği, gözleme ve baklava yapan Halil Öksüz, son günlerde gündeme gelen döviz kurlarındaki yükselişe tepki göstermek amacıyla bir kampanya başlattı. Kurban Bayramı öncesinde, bayram hazırlıkları kapsamında baklava yapan Öksüz, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene bir tepsi baklava hediye ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla ailesiyle birlikte böyle bir karar aldıklarını kaydeden Öksüz, “Kula’da uzun yıllardır ailem ile birlikte sipariş üzerine yöresel su böreği, gözleme, peksimet ve ev baklavası yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına bizde katılarak, ABD’nin doları yükseltmesi sebebiyle Türkiye’ye ve Türk parasına sahip çıkmaya kararlıyız. Ülkemize açılan bu savaştan dolayı ailemle bir karar aldık. 500 dolar bozdurup bize makbuzunu getirene ev baklavası hediye edeceğiz. Biz ailemle birlikte yıllardır bu işi yapıyoruz. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya da gayret ediyoruz. Reisimiz için canımızı vermeye de hazırız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.