61 milyonluk büyük umut satışa çıktı

Tam biletin 60, yarım biletin 30 ve çeyrek biletin ise 15 liradan satıldığını vurgulayan Milli Piyango Bayii Hasan Tahir Kalay, insanların ümitlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı biletine bağlamış durumda olduğunu söyledi. Talay, “Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.” dedi.

Sevgi Yolunda 27 yıldır bilet satarak umut dağıtan, Salihli ile özdeşleşen ve sembol ismi olan Piyangocu Hasan Tahir Kalay, her yıl olduğu gibi talebin ilk günden itibaren fazla olduğunu dile getirdi. Vatandaşları da tanımadıkları kişilerden milli piyango biletleri almaması konusunda uyaran Kalay, “Talih kuşu size de konabilir. Yılbaşı biletlerimizi mutlaka tanıdığınız kişilerden alın. Piyangocu Hasan Abi yeni yılınızı şimdiden kutlar, bol şanslar diler” şeklinde konuştu.

Sahte bilet konusunda da vatandaşları uyaran Kalay şunları söyledi: “Bu sene benim sattığım biletlerden birisine büyük ikramiye çıkmasını temenni ediyorum."