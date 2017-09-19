700 yıllık cami yeniden hayat bulacak

Tarihi camiyi yepyeni görünüme kavuşturacak çalışmaların tamamlanmasıyla, ilçenin kültür turizmi de canlanacak.

Altyapısı ve üstyapısıyla Manisa’ya yepyeni bir görünüm kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini ortaya çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Demirci ilçesinde de tarihi bir restorasyon çalışmasının ilk işlemleri başlatıldı. Küpeler Mahallesi’nde yer alan ve kendi haline terk edilen 700 yıllık Küpeler Camii, yapılan çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuşacak. Saruhanoğulları Beylerinden Hızır Şah döneminde (1377-1378) inşa edildiği düşünülen caminin rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Tarihi Sosyal ve Kültürel Projeler Şube Müdürlüğü’nce hazırlandı. Projeler 24.11.2016-7313 Sayılı Koruma Kurulu kararı ile onaylandı. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ekipler alanda çalışmalara başladı.

Çalışmaları Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci ile birlikte takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, “Camimizin kitabelerine göre Hatip İsmail tarafından 1378 yılında inşa edildiği ve 1890 yılında onarım gördüğü biliniyor. Onarım kitabesinden Tacir Ali Ağa’nın oğlu Mehmet Emin’in hattat olarak çalıştığını anlamaktayız. Son cemaat yerindeki diğer kitabelerinden ise Karacahaçinler’den Karamehmet oğlu Mehmet’in ve Hacı İbrahim’in yapıyı tamir ettiği, Kıymıkçı Mustafa’nın ise usta olarak çalıştığı anlaşılıyor. İlçemizin bu büyük tarihi değeri yılardır kendi haline terk edilmiş durumdaydı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle yeniden hayat bulacak. Tarih, 700 yıl sonra caminin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından restore edildiğini yazacaktır.” dedi.

Küpeler Muhtarı Osman İzci de Küpeler Mahallesi’ne bir kat daha değer kazandıracak bu çalışma için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Caminin restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.