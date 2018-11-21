75 yaşında okuma yazma öğrendi

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan okur-yazarlık seferberliğinin 2. döneminde Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret etti. Kursiyerlerden 75 yaşındaki Zehra Şahin ise okuma yazmayı kurs sayesinde öğrendiğini belirtti.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Bünyesindeki Okuma Yazma kursuna katılarak kursiyerlerle okuma-yazma çalışması yaptı. Uçgun, 11 kursiyerin katıldığı kursta tek tek kursiyerlere tahta başında okuma ve yazma çalışması yaptırdı.

Kaymakam Abdullah Uçgun, ilçe genelinde uygulanan 'Pekala okuyoruz' projesi hakkında kursiyerlere bilgiler verdi. Artık kursiyerlerin okuma öğrendiklerini ve her akşam 20.30-21.00 saatleri arasında 'Pekala okuyoruz' projesine kitap okuyarak destek olmalarını istedi. Kursiyerler de her gün 20.30-21.00 saatleri arasında kitap okuyup projeye tam destek olacaklarını, kesinlikle katılım sağlayacaklarının sözünü verdiler.

Kursta okuma yazmayı öğrenen 75 yaşındaki iki çocuk annesi Zehra Şahin ise, "Ben artık okuyabiliyorum. Her gün 20.30-21.00 saatleri arasında evimde kitap okuyarak projeye destek olacağım. Komşularımın da okumaya katılmasını sağlayacağım." diyerek kaymakamın ziyaretinden mutlu olduklarını belirtti.

Abdullah Uçgun, "Alaşehir'de 'Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak' sloganıyla başlattığımız okur-yazarlık seferberliği 1. dönem çalışmalarının 25 Mayıs 2018'de tamamlandık. Seferberliğe ilçe genelinde 302 kursiyer katılarak okuma ve yazmayı öğrendi. Okur-yazarlık seferberliğinin 2. dönemi 8 Eylül 2018 tarihinde başladı. Amacımız Alaşehir'de okur-yazar olmayan tüm vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenmesi olacaktır. Öğrenmenin yaşı yoktur. Kültürümüzde öğrenme beşikten mezara kadardır. Kursiyerlerimiz kurs bitirme belgelerini aldıklarında yaşamlarında çok büyük değişiklikler olacak. Kendilerine güven gelecek, sosyal hayatın içerisinde işlemlerini kimseden yardım almadan ve kolayca yapabilecekler. Kursiyerleri bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ülke genelinde devam eden okur-yazarlık seferberliğinin 2. dönem çalışmalarında ilçe merkezi ve mahallelerde toplam 8 kursumuzda, 67 kursiyer katılıyor." dedi.