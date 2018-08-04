8 yaşında ki Umut, Kırkağaç’ı yasa boğdu

Tarlada yevmiyeyle çalışan ailesine domates toplayarak yardım eden küçük Umut Demiröz, dönüş yolunda can verdi.

Gelenbe Mahallesi istikametinden Kırkağaç yönüne gelmekte olan M.S’nin idaresinde ki 45 F 8667 plakalı domates yüklü traktörün çamurluğuna oturarak seyahat eden 8 yaşında ki Umut Demiröz, dengesini kaybederek düştü.

Traktörün lastiğinin altında kalan küçük çocuk, başına aldığı darbeyle feci şekilde öldü.

112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Demiröz’ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

8 yaşında ki Umut’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü M.S, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.

Acı haber Kırkağaç’ı yasa boğarken, küçük Umut’un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Umut’tan geriye ise şiir okuduğu videolar kaldı.