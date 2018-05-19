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19 Mayıs 2018 13:25

950 litre kaçak yakıtla yakalandı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasında 950 litre kaçak motorin ele geçirildi.

950 litre kaçak yakıtla yakalandı

19 Mayıs 2018 13:25

Kaçak motorinle ele geçirilen ve gözaltına alınan şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda kaçak yakıt konusundaki istihbaratı değerlendiren Manisa İl Jandarma KOM ekipleri ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri E-96 karayolu üzerinde Ahmetli Belediyesine ait inşaata baskın yaptı. Baskında şüpheli F.A.’ya ait olduğu tespit edilen 950 litre kaçak motorine el konuldu.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




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