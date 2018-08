ABD markası cep telefonunu çekiçle kırdı

Eylemini sosyal medyada takipçileri ile paylaşan Çiftçi, Manisalılara da boykota katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Türkiye’ye ABD tarafından başlatılan ekonomik savaş sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız” söylemine Manisa’dan destek geldi. Bu çağrı üzerine Manisa’da Şeyhmus Çiftçi adlı bir vatandaş Amerikan malı telefon yerine Türk malı cep telefonlarını kullanacağını belirterek, ABD’nin başta cep telefonu olmak üzere bütün ürünlerini boykot edeceğini söyledi. Çiftçi, boykota ABD ürünü cep telefonunu çekiçle kırarak başladı. Cep telefonunu kırma görüntülerini sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Çiftçi’ye Manisalı vatandaşlar da destek verdi. Amerika Başkanı Trump’ın dayattığı yaptırımlara karşılık her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirten Çiftçi, “Reisimizin ve değerli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğumuzu göstermek amaçlı Manisa’dan bütün Türkiye’ye seslenerek ilk besmeleyi çektim. ABD malı cep telefonumu kırarak boykotumu gerçekleştirdim. Türkiye’yi boykota davet ediyorum. Biz her zaman kim ne yaparsa yapsın bütün yaptırımlarına karşı reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Her zaman da ölümüne vatan diyenleriz, her zaman da ölümüne Recep Tayyip Erdoğan diyenlerdeyiz” diye konuştu.