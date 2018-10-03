Acil durum tatbikatı gerçeği aratmadı

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kula Devlet Hastanesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatlara bir yenisi daha eklendi. Hastane çalışanları, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen zehirlenme tatbikatı gerçeğini aratmadı. Narıncalıpıtrak Orta Öğretim Okulunda gerçekleşen yemekten zehirlenme olayıyla başlayan tatbikat senaryosu, zehirlenen öğrencilerin hastaneye taşınması ve tedavisi ile başka hastanelere nakli yapılarak devam edildi. Zehirlenen öğrencilerin durumlarına göre yeşil, sarı, ve kırmızı alanlar oluşturularak öğrencilere müdahale edildi. Ayrıca tatbikat esnasında böyle bir olayla karşılaşılması durumunda hastane ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri de göz önünde bulunduruldu. Senaryoda, basına kapalı alanda basın mensupları tarafından çekim yapıldığını gören güvenlik görevlisi, basın mensuplarını çevreden uzaklaştırırken, zehirlenme dolayısıyla hastaneye akın eden öğrenci velileri de güvenli bir şekilde sakinleştirilmeye çalışıldı.

Zehirlenme vakalarının her an gerçekleşebilme ihtimali olduğunu ifade eden Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Onur Kahya, Kula Devlet Hastanesi olarak her olaya güvenli ve sağlıklı bir şekilde müdahale edebilmek adına bu tür tatbikatları yaptıklarını söyledi. Kahya, "Zehirlenme vakalarının ne zaman nerede gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda kurumlarında desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. Rabbim öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı korusun" dedi.