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26 Şubat 2018 14:09

Acil serviste dehşet, doktor kurşun yağdırdı

Manisa’nın Soma ilçesindeki devlet hastanesinde görevli pratisyen doktor, acil serviste tartıştığı hastanenin temizlik personelini silahla ateş ederek yaraladı.

Acil serviste dehşet, doktor kurşun yağdırdı

26 Şubat 2018 14:09


Edinilen bilgiye göre, olay, Soma Devlet Hastanesinde meydana geldi. Acil serviste görevli pratisyen doktor L.A ile hastanede temizlik işlerinde görevli H.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor L.A. yanındaki tabanca ile hizmetli H.T.’ye 3 el ateş etti. L.A.’nın silahından çıkan mermiler temizlik görevlisi H.T.’nin bacaklarına isabet etti. Olay sonrası doktor L.A. gözaltına alınırken, yaralı H.T. hastanede tedavi altına alındı. Yaralı H.T.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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