Adala Mahallesi’nde iftar sofrası

İftar sofrasına mahalle halkı büyük ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Zeki Kayda da iftar sofrasına katılarak, orucunu mahalle sakinleri ile birlikte açtı. Adala Mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Kayda, “Allah tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları kabul etsin. Allah inşallah nice nice Ramazanları birlikte geçirmemizi nasip eder. Şimdiden tüm annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

“Adala mahallemiz bizim için anlamlı mahallelerden bir tanesi” diyen Başkan Kayda, “Adalamızın en büyük sorunu olan su sorununu çözüme kavuşturduk. Adalamız iki yıldan beri temiz su içiyor. En önemli konularda bir tanesi Adala’mızdaki Atatürk Evi ve Nahiye binasını şu anda restore ediyoruz. Adala’mızın Türkiye tarihindeki yeri ve önemini bir kez daha göstereceğiz. Kurduğumuz Jeopark Belediyeler Birliği ile Adala Kanyonumuz Dünya literatürüne girdi. Bunun anlamı yurtdışından turistlerin buraya geleceğini gösterir. Yollarımızı, sokaklarımızı parke taşı ile düzeltiyoruz. Şenliklerimiz yine burada, Adala Mahallemizde gerçekleşiyor. Adala mahallemiz bizim turizm merkezimiz. Salihli’mize yaptığımız hizmetleri görüyorsunuz zaten. Hizmetimiz her zaman devam edecek. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı tekrardan kutluyorum” dedi.

İftar programının ardından düzenlenen etkinliklerde geleneksel Ramazan kültürü yaşandı. Salihli Belediyesi tarafından tüm misafirlere ve çocuklara hediyeler takdim edildi. Adala Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine, başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, belediye daire müdürleri, muhtarlar ile mahalle sakinleri katıldı.