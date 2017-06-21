Adala’da önce iftar, sonra Ramazan eğlencesi

Etkinlikte Hacivat Karagöz gösterileri, semazen ve orta oyunu, vatandaşlar ve çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Adala Mahallesi çok amaçlı etkinlik alanında kurulan iftar sofralarında oruçlarını açan vatandaşlar, sahnelenen semazen Hacivat-Karagöz, ortaoyunu, ateşbaz gösterileri ve yarışmalar ile keyifli bir ramazan akşamı geçirdi. Mübarek Ramazan ayının manevi huzurunda bir araya gelmenin sevincini yaşadığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, programa katılan herkesin Ramazan ayını tebrik ederek, “Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Mahalle Sorumlusu Vedat Ateş, belediye daire müdürleri ile personelleri, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.