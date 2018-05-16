Aday adayı Ömer Geriter’den 1 günde 7 ilçe ziyareti

24 Haziran günü yapılacak erken seçim öncesi 27. Dönem İYİ Parti Manisa milletvekili aday adayı Ömer Geriter, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İYİ Parti Manisa milletvekili aday adayı Ömer Geriter, ilçe ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği programda 1 günde 7 ilçeyi ziyaret etti. 3 günde 17 ilçe ziyaretini tamamlamayı hedeflediğini belirten Ömer Geriter, ilk gün yaptığı ziyaret programında Demirci, Köprübaşı, Selendi, Kula, Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerine gitti.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Geriter şöyle konuştu: “Hepimizin bildiği gibi Türkiye 24 Haziran günü erken seçime gidiyor. Bu seçimde diğerlerinden çok farklı bir seçim. Bu seçimde geleceğimizi oylayacağız. Bizlerde geleceğimizin teminatı gençler olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Ankara’da Manisa’mızın birer sesi olmak için bu yola çıktık ve aday adaylığımızı açıkladık. Bununla birlikte ekibimizle birlikte 17 ilçemizi ziyaret etmek için yola koyulduk. Bu ziyaretler kapsamında Demirci, Köprübaşı, Selendi, Kula, Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçe teşkilatlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. İyi bir Türkiye’nin temel taşlarını oluşturmak için neler yapabilirizi masaya yatırdık. 3 gün içerisinde ilçe ziyaretlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından da 21 Mayıs günü Genel Merkezi’mizden gelecek liste sıralaması doğrultusunda, bizim yerimiz ne olursa olsun çalışmalarımıza ilk günkü heyecanla devam edeceğiz."