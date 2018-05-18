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18 Mayıs 2018 17:18

Aday adayı Ömer Geriter’e ilçelerde yoğun ilgi

İYİ Parti Manisa milletvekili aday adayı Ömer Geriter, ilçe ziyaretlerine devam ederken gittiği her ilçede büyük bir teveccühle karşılanıyor.

Aday adayı Ömer Geriter’e ilçelerde yoğun ilgi

18 Mayıs 2018 17:18


24 Haziran günü yapılacak erken seçim öncesi 27. Dönem İYİ Parti Manisa milletvekili aday adayı Ömer Geriter, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ömer Geriter, ilçe ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği programda ilk gün gerçekleştirdiği 7 ilçe ziyaretinin ardından Ahmetli, Turgutlu, Gölmarmara, Soma, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre teşkilatlarını da ziyaret etti.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Geriter şu ifadeleri kaydetti:


"Hedefimiz önce Manisa, daha sonrada ülke genelinde iktidar olmaktır. Devletimizin başına Genel Başkanımız Meral Akşener’i getirerek, ülkemizin önünü açacağız. Bu duygu ve düşüncelerle aday adayı olarak bu yola çıktık. İnşallah halkımızın da desteğiyle Meral Hanımı Cumhurbaşkanı yapacağız. Partimize halkımız tarafından yüksek bir teveccüh var. İYİ Parti Allah’ın izniyle 24 Haziran günü yüksek bir oy oranı alacak ve hem ülke genelinde hem de yerelde iyi bir temsil noktasına gelecektir. Bizlerde bu kapsamda üzerimize düşen görevi yerine getiriyor ve halkımıza iyi işlerimizden bahsediyoruz. Geçtiğimiz gün bir günde 7 ilçe ziyareti yapmıştık. Şimdi ise 7 ilçe ziyaretimizi daha gerçekleştirdik. İlçe teşkilatlarımızla bir araya gelerek tanışma fırsatında bulunduk. 21 Mayıs günü çıkacak olan aday listesinde yer alsak da almasak da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."




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