Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı dikildi

Hayırsever Hüseyin Taştekin ve eşi Gülmehri Taştekin tarafından gerçekleştirilen fidan dikme programı ise Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanındaki boş alanda gerçekleştirildi. Etkinlikte zeytin fidanları tek tek toprakla buluşturulup, daha sonra can suyu verildi.

Zeytin fidanı dikme etkinliğine katılan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, "Hayırsever Hüseyin Taştekin ve eşi Gülmehri Taştekin’in Afrin Şehitleri anısına Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müsait olan bahçesinde zeytin fidanı dikme hayrında bulunmak istediklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nı çok anlamlı buluyoruz. Orada bu vatan için birçok şehit verdik. Bugün burada Afrin şehitleri anısına zeytin fidanlarını toprakla buluşturmamız çok önemli. Çünkü öğrencilerimiz buradaki zeytin fidanlarını gördükçe, şehitlerimizi hatırlayacaklar. Büyük bir fedakarlık gösteren hayırseverimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu programın manevi değeri çok büyük. Ağaçlarımız hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Zeytin fidanı dikme etkinliği Müftü Adem Karakelebek’in yaptığı dua ile son buldu. Afrin şehitleri anısına gerçekleştirilen zeytin fidanı dikme etkinliğine ise Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Yıldıray Demirtaş, Müftü Adem Karakelebek, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ile hayır sever ve çocukları katıldı.