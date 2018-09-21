Afrin'den Başkan Yaralı'ya selam

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen “Zeytin Dalı Harekatı”na katılan Saruhanlı Dilek Mahallesi'nden Uzman Çavuş Sezgin Akpınar, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'ya sınırın diğer yanından selam gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak günü başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”na katılan ve halen bölgede görev yapan askerler memleketlerine selam göndermeye devam ediyor. Saruhanlı Dilek Mahallesi'nden Uzman Çavuş Sezgin Akpınar da sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'ya selam gönderdi. Afrin'den gönderilen selama, "Aleykümselam" diyerek karşılık veren Başkan Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlarıyla Türkiye'nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini söyledi.

Terör örgütlerinin temizlenmesiyle Afrin'in huzura kavuştuğunu ifade eden Yaralı, konuşmasına şöyle devam etti: “Kahraman Türk askerimiz o bölgeyi hainlerden temizledi. Şanlı Ordumuz sınır namustur bilinci ile sınırımızda hainlerin yuvalanmasına müsaade etmedi. Rabbim Türkiye ve Dünya'nın farklı bölgelerinde görev yapan tüm kahraman askerlerimizi korusun. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Bu vesile bu topraklar için can vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim” dedi.