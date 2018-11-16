Afrin'den etkilendiler, ambulans vinç robotu tasarladılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'ndan etkilenen Manisalı öğrenciler, savaş alanındaki yaralı asker ve sivilleri güvenli bölgeye almak amacıyla, her türlü arazi şartlarına uygun 'Ambulans-Vinç robotu' tasarladı. Uzaktan kumanda edilen Ambulans-Vinç robotunun milli savunma projelerinde kullanılması hedefleniyor.

Manisa il genelinde öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin arttırılmasıyla bilgisayar programı kodlamalarını öğrenmelerini amaçlayan 'Kodla(Ma)nisa Projesi' kapsamında hazırlanan projeler, Kodlama ve Robotik Proje Festivali kapsamında sergilendi. Yunusemre ilçesindeki bir otelde sergilenen projeler arasında Saruhanlı ilçesi Kodlama Atölyesi'nde hazırlanan proje dikkat çekti.

Saruhanlı Kodlama Atölyesi'nde eğitim alan 7. sınıf öğrencileri TSK'nın Afrin'de başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'ndan etkilenerek, ‘Ambulans - Vinç robotu' tasarladı. 4 ay gibi kısa sürede hazırlanan proje drone ve tablet aracılığı ile görüntüleri merkeze aktararak, uzaktan kumanda edilerek çalışıyor.

Projeye ilişkin bilgi veren Saruhanlı Kodlama Atölyesi Bilgisayar ve Teknoloji Öğretmeni Erkan Salı, öğrencilerin ufku ve geleceği açısından projenin önemli olduğunu söyledi. Salı, şöyle konuştu:

"Afrin'de savaş zamanından sonra öğrencilerimizin aklına gelen bir proje. Bu projeyi savaş alanında öğrencilerimiz yaralı asker ve sivillerimizi, savaş ve acil durumlarda güvenli bölgelere taşımak ve kurtarmak amacıyla tasarlandı. Bluetooth kontrollü olan ve ilerleyen zamanlarda uydu kontrollü de yapılabilir. Uzaktan kontrol edile biliniyor. Eğer GPS kontrolü olursa TÜBİTAK ve milli savunma projelerinde kullanılabilir. İnsan kullanımına gereksinim kalmadan uzaktan kontrol edebiliyoruz. Savaş ve felaket alanlarında bulunan yaralarımızı, güvenli alana rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Aynı zamanda arama kurtarma da en kaz altında kalan kişilerin kurtarılmasını amaçlayan bir proje. Katılacağımız yarışmanın ardından uygun görülürse, patentini alacağız."

Festivale katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz de projeleri inceledi.