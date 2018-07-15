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15 Temmuz 2018 13:56

Afşar’da 16 kilometrelik altyapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü 154 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl’ün Afşar Mahallesi’nde 16 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Afşar’da 16 kilometrelik altyapı çalışması

15 Temmuz 2018 13:56


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile il genelinde altyapı eksikliklerine çözüm üretiyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi’nde de altyapı çalışmaları başladı. 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ile başlayan çalışmalar, 10 kilometrelik içme suyu hattı ile devam edecek. Altyapı çalışmalarının ardından ise mahalleye 46 bin metrekare kilit parke taş döşenecek.


MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallede ayrıca 4 adet foseptik inşa edecek. Bu sayede mahallede ortaya çıkacak olan atıksular, çevreye zarar vermeden uzaklaştırılacak.


Afşar Mahalle Muhtarı Fatih Danacı, yıllardır bekledikleri çalışmaların başladığını belirterek, “Çalışmalardan memnunuz. Kanalizasyon hattımız 15 yıl, içme suyu hattımız ise 35 yıl önce döşenmişti. Hizmete açtık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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