Afyonkarahisar'daki kazada ölen sürücü Sarıgöl'de defnedildi

Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Deniz Gökçe, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi. Cenazede, oğlunun hayatını kaybettiği kazayı tesadüfen olay yerinden geçerken gören babası da ayakta durmakta zorlandı.

Dün, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 30. kilometresinde meydana gelen otobüs kazasında 7 kişi hayatını kaybederken, 28 yolcu da yaralanmıştı. Kazada ölenlerden otobüs sürücüsü Deniz Gökçe'nin (33) cenazesi defnedilmek üzere babası Ali Gökçe tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesine getirildi. Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Deniz Gökçe'nin naaşı Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Gökçe Ailesi'nin fertleri ve yakınları katılırken, baba Ali Gökçe ayakta durmakta zorlandı. Deniz Gökçe'nin daha önce Sarıgöl'de 5 yıl boyunca müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Kahreden rastlantı

Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı trafik kazasında, ölen otobüs sürücüsünün nakliye şoförü olan babası Ali Gökçe'nin tesadüfen olay yerinden geçerken kazayı gördüğü öğrenildi.