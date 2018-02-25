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25 Şubat 2018 11:01

Ağaç dostları iş başında

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu yurt içi ve yurt dışından 64 ortaklı ’Ağaç Dostları’ (Tree Friends) isimli e-Twinning projesiyle temiz bir dünya için dikkat çekici çalışmalar yapmaya başladı.

Ağaç dostları iş başında

25 Şubat 2018 11:01


Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nun, e-Twinning projeleri kapsamında yürüttüğü ve Litvanya, Norveç, Polonya gibi Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu 64 ortaklı ’Ağaç Dostları’ projesiyle öğrencilere doğa sevgisi aşılama, doğayı korumanın önemini kavratma, öğrencilere ve topluma geri dönüşümün önemine dikkat çekme, gereksiz kağıt kullanmanın zararlarını anlatma, ağaçların dost olduğunu hatırlatma, toplumu oluşturan her bireyin çevreyi evi gibi görmesini sağlama hedeflerinin aşılanması planlanıyor.


Proje hakkında bilgi veren proje koordinatör öğretmenleri İshak Kurt ve Seval Dolay aralık ayında başlayıp mart ayında bitecek proje kapsamında okulların birbirlerini ve şehirlerini tanıtma, proje ortaklarıyla canlı konferans yapma, projenin logo ve afişinin hazırlanması, geri dönüşüm merkezleriyle iletişime geçilmesi, geri dönüşüm ekipleri kurulması, toplanan kağıt atıkların geri dönüşümünün sağlanması, okul bahçesine veya belirlenen alanlara ağaç dikilmesi gibi etkinlikler yer aldığını açıkladı. Proje kapsamında geçtiğimiz gün proje ortaklarından Konya’nın Osman Nuri Hekimoglu Anadolu Lisesi ile de bir video konferans yapılarak planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Geri dönüşümün önemi hakkında açıklama yapan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Seval Dolay, ‘Her çöp atık değildir!’ sloganıyla yola çıktıkları proje kapsamında yapılan el emeği ürünlerin de öğrenciler tarafından üretildiğini, bu ürünlerde plastik kaplar, şişeler, eski deri çantalar, kumaş parçaları, kartelalar, midye kabukları, çerez kabukları, kırılmış tabak gibi eşyaların farklı amaçlarla farklı şekillere dönüştüğünü belirtti. Projenin öğrencilere çevreyi koruma bilinci kazandırma açısından çok etkili olduğunu belirten Dolay, öğrencilerin geleceğin büyükleri olarak bu yaşlarda bilinçlenmelerinin dünyanın geleceği açısından da çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.




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