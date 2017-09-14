Ağaç nakillerine vatandaşlardan teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi Prestij Caddeler Projesi kapsamında çalışmaları devam eden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki ağaçların nakil makinesiyle Irlamaz Vadisi 2. etap, Yeni Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu çevresi ile Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak içerisindeki yeni yaşam alanına dikme çalışmaları sürerken, bölge sakinleri de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mahalle sakinleri olarak taleplerinin göz önünde bulundurulduğunun altını çizen Recep Şerik, ağaçların köklerinin kanalizasyona zarar verdiğini belirterek, “Bu ağaçlar buraya dikileli yaklaşık 30 yıl oldu. Zamanında yanlış yere dikilmesinden dolayı şimdilerde evlerin önünde sorunlar teşkil etmeye başladı. Kökleri kanalizasyona, doğalgaz hattına, elektrik tellerine zarar vermeye başladı. Bizler de cadde üzerindeki apartman sakinleri olarak imzalı dilekçemizle belediyeye başvurarak, bu ağaçların sökülmesini talep ettik. Zaten buraya yeni yapılacak olan projeyi inceledik ve hepimiz çok beğendik. Cadde üzerinde daha fazla yeşil alan olacağını ve kaldırımlarda engelli vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde hareket edeceklerini gördük. Zaten çalışmalar bittiğinde ortaya güzel bir cadde ortaya çıkacaktır” dedi.

Apartmanların önünde bulunan ağaçların hiçbir estetiği olmadığını dile getiren bir diğer mahalle sakini Ayşe Özgün ise, “Kaldırımlarda rahatça yürüyemez olduk, bebek arabasıyla geçemez olduk. Allah şuan bu işe el atanlardan razı olsun. Şuan biz çok memnunuz. Sökülen ağaçların başka yerlerde tekrar dikeleceğini öğrendik bu bizleri daha da mutlu etti” şeklinde konuştu.

Mevcut ağaçların rögarlara ve elektrik tellerine zarar verdiğinden dolayı caddeden kaldırılması adına mahalle sakinleriyle birlikte konuyu Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile görüştüklerini ifade eden Ergenekon Mahallesi Muhtarı Arif Yaşar ise, “Ağaçların cinsi itibariyle kaldırımlara dikilecek ağaçlardan olmadığını biliyorduk. Cadde üzerindeki mahalle sakinlerimizin en büyük sorunu ağaçların kanalizasyon hatlarının yanında olmasından dolayı bu hatların zarar görmesiydi. Yeni yapılacak olan Prestij Caddeleri Projesi kapsamından Fatih Caddesi üzerinde bir alt yapı yenileme çalışması gerçekleşti. Şimdi de üst yapı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar ile görüştüğümüzde mevcut ağaçların zarar verdiğini gördük. Dilekçe vererek kaldırılması talebinde bulunduk. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulunduruldu. Sökülen ağaçların farklı alanlara dikilmeye başlanmış olması bizleri daha da mutlu etti. Ayrıca eski durumda engelli aracı, bebek arabası kaldırımda rahatça hareket edemiyordu. Ağaçların zararı çok daha fazlaydı. İnşallah çalışmalar bittiğinde burası eskisinden çok daha güzel bir hale gelecek ve mahallemiz prestij kazanacak” dedi.