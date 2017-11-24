Ağız ve diş sağlığını resmettiler

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen törende konuşan Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Ammar Hekimoğlu, “Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Toplumumuzda insanların kaliteli yaşamları için ağız ve diş sağlığına önem göstermeleri gerekmektedir. Bütün insanlığın yaşamında öncelikli önemli olan şey sağlığı ve sağlık halinin devamıdır. Sağlık halinin devamı yaşam kalitemizde belirleyici bir unsurdur. Ağız ve diş sağlığını bozan faktörler bireyin vücut sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütülmelidir. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimleri Günü kutlama vesilesi ile çeşitli etkinlikler düzenledik. İlköğretim öğrencileri arasında resim yarışması düzenledik. Ağız ve diş sağlığı anne karnında başlayıp yaşam boyunca devam etmektedir” dedi.

Özellikle çocukluk çağından itibaren verilecek eğitimlerle ağız ve diş sağlığının korunması alışkanlığını yeni nesillere kazandırmak amacıyla, Diş Hekimleri Günü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında ilköğretim çağındaki çocuklara ‘Sağlıklı Dişlerle Hayata Gülümse’ konulu resim yarışması düzenlediklerini kaydeden Hekimoğlu, “Çocuklara yönelik resim yarışmasına gösterilen ilgi ve katılımın yoğun olması bizleri mutlu etti. Resim yarışması sonucunda değerlendirme komisyonunca dereceye ve mansiyona layık görülen çocuklarımıza ödülleri birazdan verilecektir. Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilen resimler ve dereceye giren eserler 24 Kasım Cuma günü AVM’ de sergilenecektir. Bu hafta kapsamında bizlere sponsor olan Yunusemre Kent Konseyi, Manisa Sağlık Sen Şubesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine verdikleri katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunarım. 24 Kasım Cuma günü AVM’de stant açacağız. Tanıtıcı broşür, çocuklar için diş macunu ve diş fırçası dağıtımı yaparak bu konuda oldukça fazla çocuğumuza ve dolayısı ile yetişkinimize ulaşmayı hedeflemekteyiz. Tarama Programı planladık, İlimiz Yuntdağı bölgesinde bulunan İlköğretim okullarında diş hekimi arkadaşlarımız tarafından tarama programları yaparak ağız ve diş sağlığının önemi hakkında çocuklarımıza ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Ağız ve diş sağlığının temel taşı olan Diş Hekimliği meşakkatli yıpratıcı bir meslektir. Hastayı bir kere görmek yetmez. Hastayla defaten karşılaşılır. Hem estetik hem de fonksiyonel memnuniyeti sağlamanız gerekir. Yediden yetmişe tüm topluma ağız ve diş sağlığının önemini kavratmak adına eğitici bir yönü de vardır. Sağlık hizmeti sunumu ekip işidir" şeklinde konuştu.

Program sonunda düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü Akşemseddin Ortaokulu 5-H Sınıfından Halime Nur Çengel, 2’ncilik ödülünü Kazım Karabekir Ortaokulu 5- D Sınıfından Hira Nur Yazıcı, 3’üncülük ödülünü Mesir Ortaokulu 6-E Sınıfından Buse Karakaya aldı.

Mansiyon ödüllerini se Mesir Ortaokulu 5-E Sınıfından Huriye Nehir Keskin, ODTÜ Koleji Ortaokulundan Elif Özcanlar, Çağatay Uluçay Ortaokulu 5-B sınıfından Kaan Öniz aldı.

Sağlık-Sen tarafından da Maldan Ortaokulundan Hatice Naz Doğan, Ahmet Bedevi Ortaokulundan Mehmet Yıldız, Selimşahlar Ertürk Ortaokulundan Defne Kara’ya ödül verildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Aslan, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, hastane çalışanları, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.