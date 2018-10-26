Ağlayan bebeği Mehmetçik sallayarak uyuttu

Manisa'da 21 günlük bedelli askerlerin yemin töreninde ilginç görüntüler yaşandı. İki Mehmetçik, yemin töreni sırasında ağlayan 8 aylık bebeği sallayarak uyuttu.

Manisa'da 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler, Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin ederek terhis oldu. 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 768 asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler yemin etti. Törende konuşan 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, vatan borçlarını ödemek için kutsal yuvaya katılarak yemin eden 4 bin 768 erin tam bir Mehmetçik olma onuruna eriştiğini dile getirdi.

Yemin töreninde ise ilginç anlar yaşandı. Başarılı personele belgeleri verildiği sırada bir asker yakınının 8 aylık İklim Demir isimli bebeği gürültüden etkilenerek ağlamaya başladı. Uzun bir süre susmayan İklim bebeğin imdadına Mehmetçik yetişti. İki asker, karşılıklı tuttukları battaniye içerisindeki minik İklim'i salladı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Mehmetçikler büyük alkış alırken, İklim bebek de uyudu.

Tören sonrası halk oyunu ve savunma sanatları gösterisi yapıldı. Yemin eden askerler, yürüyüşün ardından aileleri ile hasret giderdi.