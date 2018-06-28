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28 Haziran 2018 11:04

Ağzından tükürük bezi taşı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan ve boyun alt kısmında sürekli şişlik şikayeti çeken 5 yaşındaki Aysima Koç’un ağzından tükürük bezi taşı çıktı.

Ağzından tükürük bezi taşı çıktı

28 Haziran 2018 11:04


Boyun alt kısmında sürekli şişlik şikayeti çeken Aysima Koç, ailesi birlikte ilçede bulunan özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvurdu. KBB Uzmanı Op. Dr. Selcan Kesgin tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde minik kızın sağ çene altı tükürük bezi kanalında yaklaşık 4 mm çapında tükürük taşı saptandı. Tükürük taşı, Op. Dr. Kesgin tarafından, hastaya herhangi bir anestezi uygulanmadan başarılı bir şekilde çıkarıldı.


KBB Uzmanı Op. Dr. Selcan Kesgin, boyun ve çevresindeki şişliklerin her zaman uzman muayenesi gerektiren durumlar olduğuna dikkat çekerek, tükürük taşının çıkarılmasının ardından, Aysima Koç’un sağlığına kavuştuğunu ve daha sonra benzeri sorunları yaşamadığını belirtti.


Tükürük bezi taşı ile ilgili olarak Op.Dr. Kesgin, “Tükürük bezi taşı denildiği zaman tükürük bezlerinde ya da kanalında oluşan ve tükürük kanalının tıkanmasına yol açan kalsiyum kristalleri anlaşılır. En fazla çene altı tükürük bezinde rastlanan bu taşlar tükürük akışını engelleyerek ağrılı şişliklere neden olurlar. Kimi zaman kulak önü tükürük bezinde de bulunabilirler. Dilaltı ve küçük tükürük bezlerinde görülmeleri nadirdir. Çene altı tükürük bezinde genellikle görülen taşlar daha büyük, kulak önü tükürük bezindeki taşlar ise daha küçük boyuttadır. Yetişkinlerde çocuklara oranlara çok daha fazla meydana gelir. Tükürük bezinde taş olan hastaların en önemli şikayeti özellikle yemek sırasında çene altında ya da kulak ön ve alt kısmında oluşan ağrılı şişliklerdir. Taşlarla birlikte iltihap oluşan durumlarda şişme olan bölgede ciltte kızarıklık, ateş, komşu lenf bezlerinde büyüme ve ağız içinde tükürük kanallarının açılma bölgelerinden iltihaplı akıntı gelmesi gibi şikayetlerde izlenmektedir” dedi.




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