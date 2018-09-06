Ahmet Bayram fırtınası bu kez Bulgaristan’da esti

Uluslararası Saedinenie Yarı Maratonu’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un maratoncusu Ahmet Bayram 23 kilometrelik zorlu parkurda başarılı performansıyla genel klasmanda dördüncü sırada yer alırken, kendi yaş kategorisinde ise 1. olarak zirvede yer aldı.

Atletizm branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un adını başarıyla duyurmaya devam eden Ahmet Bayram, bu kez de Uluslararası Saedineneie Yarı Maratonu’nda mücadele etti. 23 kilometrelik zorlu parkurda başarılı performansıyla Manisa’yı gururlandıran Ahmet Bayram, genel klasmanda dördüncü, yaş gurubunda da birinci sırada yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Ahmet Bayram’ı kazandığı dereceden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.