Ahmet Bayram yaş grubunda yine birinci oldu

kez yapıldı. Zorlu parkurda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Ahmet Bayram, sıcak havaya aldırış etmeden adeta fırtına gibi eserek yaş gurubunda 1. oldu.

Bursa Masterler Kulübü tarafından düzenlenen Kazancı Dostluk Koşusu yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl 12. kez düzenlenen koşuya Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı maratoncu Ahmet Bayram katıldı. Sıcak havanın etkisiyle atletlerin zorlandığı koşuda yeşil-beyazlı sporcu farkını bir kez daha ortaya koydu. Bayram zorlu parkurun sonunda genel klasmanda 2. yaş kategorisinde de 1. sırada yer aldı. Başarılı maratoncuyu tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yöneticisi Gökmen Aytaç, “İlerleyen yaşına rağmen başarılı sporcumuz atletizm branşında adeta fırtına gibi esiyor. Katıldığı yarışlarda aldığı derecelerle bizleri gururlandırıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına sporcumuzu tebrik ediyorum” dedi.