Ahmet Bayram’dan aynı günde iki başarı

Sabah saatlerinde yarıştığı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’nda yaş kategorisinde 3. olan Bayram, ardından da Balıkesir’de 9’uncu Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu’na katıldı. Burada da yaş kategorisinde 4. sırada yer alan Bayram, ilerleyen yaşına rağmen aynı gün içinde farklı ildeki iki maratonu başarıyla tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un madalya avcısı sporcusu aynı gün içinde iki maratonda yarıştı. Bayram, ilk olarak bu yıl 5. kez düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’nu da katıldı. Günün erken saatlerindeki yarışta 21 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan yeşil-beyazlı sporcu, yaş kategorisinde 3. sırada yer aldı. Ardından Balıkesir’de düzenlenen İsmail Akçay yol koşusuna katılan Bayram, 12 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak yaş kategorisinde 4. sırada yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, “Ahmet Bayram, ilerleyen yaşına rağmen atletizm branşında adeta fırtına gibi esiyor. Bu anlamda madalya avcısı sporcumuz aynı gün içerisinde iki maratonu başarıyla tamamlamayı bildi. Yeşil-beyazlı sporcumuzu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi adına tebrik ediyorum” dedi.