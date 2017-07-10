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10 Temmuz 2017 15:40

Ahmet Bedevi Mahallesinde asfalt çalışması

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ahmet Bedevi Mahallesinde asfaltlama çalışması başlattı.

Ahmet Bedevi Mahallesinde asfalt çalışması

10 Temmuz 2017 15:40


Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahmet Bedevi Mahallesinde yapılaşmanın yeni olduğu 560 Sokakta asfalt çalışması başlattı. 150 metrelik sokakta yaklaşık 35 ton asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadelerimizin yeni gelişen mahallelerinden olan Ahmet Bedevi Mahallemizde belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Ahmet Bedevi Mahallesi 567 sokak’ ta 150 metrelik bir yolda asfaltlama çalışması başlattı. Yaklaşık 7 metre genişliğinde olan yol da yapılan asfalt çalışması ile vatandaşlarımız yazın oluşan tozdan, kışın da oluşan çamurdan kurtulmuş olacaklar. Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha rahat bir Şehzadeler’ de yaşaması için yoğun bir şekilde 65 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı sürdürmeye devem ediyoruz” dedi. Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin yapılan asfalt çalışması nedeni ile mahalle halkının büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, çalışmalar nedeni ile Başkan Çelik’ e teşekkür etti.




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