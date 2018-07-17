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17 Temmuz 2018 10:08

Ahmetağa Mahallesine yağmursuyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl’ün Ahmetağa Mahallesi’nde başlattığı yağmursuyu hattı döşeme çalışmasıyla vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor.

Ahmetağa Mahallesine yağmursuyu hattı

17 Temmuz 2018 10:08


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde yaşayan vatandaşların altyapı sıkıntısı çekmemesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla MASKİ, Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi’ndeki yağmursuyu sorununu da çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışma kapsamında sıkıtı yaşanan bölgeye yağmursuyu hattı döşenerek yağışlı havalarda su birikintisi oluşumunun önüne geçiliyor.


Ahmetağa Mahalle Muhtarı Mehmet Urgancı, “Mahallemiz coğrafi olarak tepelerin bulunduğu bir alanda yer alıyor. Yağmurlu havalarda daha yüksek olan tepelerden inen sular mahallemizi basıyor ve zor durumda kalıyorduk. Şuan yapılmakta olan çalışma sayesinde artık bu sıkıntıyı yaşamayacağız inşallah. Cengiz Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyoruz” diye konuştu.




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