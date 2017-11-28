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28 Kasım 2017 13:58

Ahmet’in gözleri iki kişiye ışık olacak

Manisa’nın Soma ilçesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet İlhan’ın göz korneaları ailesinin rızasıyla bağışlandı.

Ahmet’in gözleri iki kişiye ışık olacak

28 Kasım 2017 13:58


Soma İstasyon Mahallesi Muhtarı İbrahim İlhan’ın geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren 22 yaşındaki oğlu Ahmet İlhan’ın göz korneaları İzmir’de nakil bekleyen iki hastaya umut oldu. Biricik oğullarını kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan İlhan ailesi aldıkları kararla İzmir Ege Üniversitesi ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kornea bekleyen iki kişiye oğullarının kornealarını bağışladı. Acılı baba İbrahim İlhan, "Acıların en büyüğünü oğlumuzu kaybederek yaşadık. Oğlumuzu kaybettik. Bu acının tarifi yok ancak oğlumuzun göz korneaları iki kişiye ışık olacak. Aile olarak böyle bir duruma şahit olmak bizi biraz olsun teselli edecek" dedi.




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