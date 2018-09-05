Ahmetli Belediye Başkanı Alhan’dan Başkan Çerçi’ye plaket

Mehmet Çerçi’ye plaket verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ın konuğu oldu. Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yuntdağı Yağlı Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Başkan Danışmanı Kefeaddin Öz eşlik etti. Ahmetli Belediye Başkanı Alhan’ı bu yıl 3’üncüsü 23 Eylül Pazar ünü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali’ne davet eden Başkan Çerçi, Ahmet Alhan’a yağlı güreşlerin sembolü olan kırmızı dipli mum verdi.

Yunusemre Belediyesinin her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Alhan ise Başkan Çerçi’ye teşekkür ederek plaket verdi. Başkan Çerçi’nin en başarılı belediye başkanlarından biri olduğunu dile getiren Alhan, “Başkanımız sağ olsun her zaman yanımızda oldu. Taleplerimizi imkanları ölçüsünde yerine getirdi. Yönetim anlayışı ve projeleriyle de farkını ortaya koyan bir belediye başkanı. Kendisini ve ekibine bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Ahmet Alhan’a nazik davranışından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Çerçi ise, “Başkanımızı ve ekibini 23 Eylül Pazar Günü düzenleyeceğimiz yağlı güreş festivaline davet için ziyaret ettik. Başkanımızın zaman zaman bizden talepleri olmuştu. Biz de imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen desteği verdik. Kendisine nazik davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Benim için güzel bir sürpriz oldu” dedi.