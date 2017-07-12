Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 17:31

Ahmetli yollarına rötuş

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kış mevsiminde yoğun yağışların Ahmetli yollarında meydana getirdiği yıpranma ve bozulmalar onarıldı.

Ahmetli yollarına rötuş

12 Temmuz 2017 17:31


Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi’nde yol yama ve bakımları gerçekleştirdi. Çalışma iki farklı ekiple gerçekleşti. Bir ekip yolların şarampol bakımını gerçekleştirirken, diğer ekip ise yama ve asfalt serme işlemi yaptı. Çalışmaları Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı da mahalle sakinleri ile birlikte yakından takip etti. İlçe merkezi ile Dereköy Mahallesi arası, piknik alanı yolu ve mahalle girişindeki muhtelif noktalarda gerçekleşen çalışmalar ile yol üzerindeki pürüz ve sorunlar ortadan kaldırıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, şarampol bakımı, yol yama bakım ve onarımlarına devam edileceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:43
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!