Ahmetli yollarına rötuş

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi’nde yol yama ve bakımları gerçekleştirdi. Çalışma iki farklı ekiple gerçekleşti. Bir ekip yolların şarampol bakımını gerçekleştirirken, diğer ekip ise yama ve asfalt serme işlemi yaptı. Çalışmaları Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı da mahalle sakinleri ile birlikte yakından takip etti. İlçe merkezi ile Dereköy Mahallesi arası, piknik alanı yolu ve mahalle girişindeki muhtelif noktalarda gerçekleşen çalışmalar ile yol üzerindeki pürüz ve sorunlar ortadan kaldırıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, şarampol bakımı, yol yama bakım ve onarımlarına devam edileceğini söyledi.