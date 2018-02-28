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28 Şubat 2018 11:12

Ahmetlili öğrencilerden yangın tatbikatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ahmetli Amirliği ekipleri, Gökkaya Şehit Üsteğmen Murat Yıldız İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Ahmetlili öğrencilerden yangın tatbikatı

28 Şubat 2018 11:12

Bulundukları ortamda yangın olması durumunda neler yapılması gerektiği hakkında bilgi edinen öğrenciler, itfaiye erleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.


İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ahmetli Amirliği ekipleri, kullandıkları araç gereç ve teçhizatı tanıtmak ve olası yangın durumları karşısında yapılması gerekenleri öğretmek amacıyla Ahmetli Gökkaya Mahallesi’nde Şehit Üsteğmen Murat Yıldız İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrenciler, yangın anında yapılması gerekenler ve uzak durulması gereken durumlar anlatıldı. Dünya standartlarının 5 ila 7 dakika arasında değişen yangına müdahale hızını standartların altına inerek 3 ile 5 dakikaya düşüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın verdiği eğitimleri alan öğrenciler, ekiplerin kullandığı araçları yakından tanıma imkanı da buldu.




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